Б ившият ММА боец Суман Мохтарян беше убит в австралийския град Ривърстоун, съобщават местните медии. Убийството на 33-годишния бивш UFC състезател е станало вечерта на 8 октомври местно време. Докато се разхождал по улиците на Ривърстоун, по него е открита стрелба от преминаващ червен автомобил, марка „Ауди“.

В резултат на нападението Мохтарян е получил тежки наранявания в горната част на тялото. Екипът на спешна помощ е пристигнал бързо на място, но опитите за спасяването му са се оказали неуспешни.

През миналата година срещу Мохтарян беше извършен друг опит за убийство. Тогава нападател, дегизиран като доставчик на пица, стреля няколко пъти по него, но не улучи. Извършителят бе арестуван, а по-късно освободен под гаранция.

През април тази година австралийските власти отмениха планирано ММА събитие, поради съмнения, че е подготвян нов атентат срещу бившия боец.