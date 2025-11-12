С ъстезателите по спортна гимнастика Елилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов ще се включат в ZUMBA инициативата „Различни, но в ритъм“, коята ще изпълни София с музика, цветове и усмивки на 15 ноември 2025 г.

Събитието започва в 11 часа под куполите на Ларгото, ЦУМ – София. Събитието ще обедини хора с и без увреждания чрез силата на движението, танца и общия ритъм, доказвайки, че когато танцуваме заедно, различията изчезват. Организатори са Фондация „Вие сте част от нас“ и Децата от „Малката къщичка“, които чрез тази инициатива насърчават социалното включване и показват, че различията са източник на вдъхновение, а не на разделение.

Най-вълнуващият момент ще бъде, че водещи на ZUMBA сесията ще бъдат самите деца. В продължение на месеци те се подготвяха със специалисти, за да се превърнат в истински ZUMBA инструктори, готови да поведат всички участници в ритъма на радостта и енергията. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания по договор №12-РИ/02.06.2025 г. Всички са поканени да се включат и да споделят ритъма, емоцията и вдъхновението на този специален ден!