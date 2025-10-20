Т енис звездата Паула Бадоса (27) се отдаде на почивка в Индонезия заедно с отбор мацки.

Красивата испанка заедно с още три свои приятелки се отдадоха на луксозна ваканция на Бали, като обиколиха и съседните острови.

„Местата и хората те лекуват и това беше един от тези моменти. Какво невероятно пътуване с моя екип за цял живот. Индонезия открадна сърцето ми“, написа Бадоса под снимките, които публикува.

От кадрите се вижда как мацките са се отдали на луд купон. №23 в световната ранглиста и приятелките й показаха перфектна форма на плажа, като се пуснаха и как тренират във фитнеса. През лятото Паула се раздели с приятеля си Стефанос Циципас, с когото бяха обявени за най-известната тенис двойка, а медиите им лепнаха прякора Цицидоса.