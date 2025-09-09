Л юта свада си спретнаха бившата и настоящата съпруга на Дани Алвеш.

Бразилецът очаква дете от Хоана Санс – новина, която красивата испанка обяви през април. Оттогава тя често споделя подробности за бременността си в социалните медии. Приема поздравления, но и упреци. Един от коментарите разпали война. „Поздравления! Избрала си най-добрия съпруг и което е най-важно: най-добрия баща на света! Такъв, който има 2 или 3 деца и не ги е виждал от години. Какъв нюх, момиче“, написа нейна последователка в Инстаграм.

Хоана, която през годините назад претърпя четири спонтанни аборта, не остави заяждането без отговори и се намеси: „Не говори за неща, които не знаеш. Ако не си ги е виждал от две години, то е, защото те така са решили. Когато кранчето спре, наяве излиза неблагодарността“.

С тези думи 32-годишната моделка защити съпруга си, но в същото време предизвика гнева на бившата му Динора Санта Ана. „Какво са ти направили децата ми? Не разбирам защо ги нападаш. Те никога не са те притеснявали. Знаете ли какво мисля, г-жо Хоана Санс? Всеки дава това, което има да даде. Кранчето, за което говориш, беше спряно през 2020-а, откогато г-н Алвеш не плаща издръжка. Така още когато беше вкаран в затвора, той вече беше спрял да плаща“.

Първата съпруга направи и друго разкритие. Тя твърди, че въпреки всичко децата му го обичали и подкрепяли. Дори били готови да се преместят от Бразилия в Испания, когато той е осъден на затвор за изнасилване. „Те го подкрепиха, за разлика от вас, г-жо Санс“, пише Динора и допълва, че адвокатите дори били готови с документите, за да могат малките да посещават училище в Каталуния.

Crece la tensión entre Dinorah Santana y Joana Sanz en medio del caso Dani Alves: "No hables de lo que no conoces" https://t.co/BwPGA1JUNV | @elEconomistaes — Informalia (@Informalia) September 9, 2025

Майката не спести критики и към бившия защитник на Барселона и Бразилия. „Какъв баща сте, г-н Алвес, щом позволявате да разнася така децата ви в социалните мрежи. Жестоко е, защото те преминаха през ада. Докато бяхте в затвора, те нямаха възможност да се забавляват, да танцуват. И сега, когато вече се възстановяват емоционално, вашата съпруга ги нарича опортюнисти. Стига, прекрачихте границата. Но вие сте единственият, който губи. Пропуснахте възможността да ги видите как растат и стават прекрасни хора“.