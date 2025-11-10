Д ербитата между Бока Хуниорс и Ривър Плейт винаги са носили огромен заряд.

Така бе и в последното Суперкласико, което се игра на „Ла Бомбонера“. На трибуните имаше и специално присъствие в лицето на поп звездата Дуа Липа. Носителката на три награди „Грами“ е в Буенос Айрес, където изнесе поредния си грандиозен концерт.

Преди двубоя тя се снима с фланелки и на двата отбора. Тази на домакините й бе подарена от легендата на тима Хуан Роман Рикелме. По време на самия мач обаче Дуа Липа дипломатично бе облякла екип на националния отбор на Аржентина.

Пред погледа на певицата Бока победи вечния съперник Ривер Плейт с 2:0. Попаденията отбелязаха Езекиел Себайос и Мигел Меренсиел.