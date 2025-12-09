З вездата в халфовата линия на женския отбор на Ливърпул Мари Хьобингер си нае бодигард, за да я пази от напорист обожател.

Оказа се, че националката на Австрия е станала обект на нежелано от нея внимание от страната на бизнесмен на име Мангал Далал. Според медиите в Англия мъжът е на 42 години и е милионер. Явно обсебен от блондинката, той й пращал съобщения със сексуален подтекст в Инстаграм и я приканвал да го посети. Приложил даже номера на мобилния си телефон. Ужасената Мари веднага потърсила помощ и ангажирала охранител, който да я съпровожда по време на пътуванията за мачове.

Нещата загрубели, след като Мангал Далал я причакал след гостуване на Манчестър Сити на „Етихад“. Тогава Хьобингер се оплакала на полицията. Бизнесменът, който е разведен, признал за тормоза, но изтъкнал, че по това време бил психически неразположен. Очаква се делото по присъдата му да приключи през януари догодина. 24-годишната Хьобингер пък ще се съсредоточи върху кариерата си при „мърсисайдци“, за които играе от 2023 г.. Преди това тя игра за ФК Цюрих и спечели две титли в Суперлигата на Швейцария.