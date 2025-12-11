К ариерата на бившия чешки национал Алеш Мандус (33) определено е минала зенита си.

След като спечели купата на страната със Славия (Прага) през 2023-та, а година по-късно участва с националния отбор на Евро 2024 в Германия, сега вратарят трябва да се задоволи да е резерва в Млада Болеслав. В личния си живот обаче Алеш е повече от щастлив с жената до себе си. През лятото се ожени за красавицата Тереза, с която имат син Тобиас (2). Любопитното е, че през миналия декември съпругата му си увеличи бюста, а сега отпразнува годишнина от случая.

„Първа година с момичетата“, написа с чувство за хумор брюнетката, а за да е по-автентично, добави в социалната мрежа снимки преди и след да си сложи силикон в гърдите.