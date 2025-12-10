Ф утболистът на ПАОК Солун - Кирил Десподов, коментира очакванията си преди визитата на родния първенец Лудогорец в мач от шестия кръг от груповата фаза в Лига Европа. Петкратният носител на приза за Футболист №1 на България премина в състава на „двуглавите орли“ именно от шампиона на България. Десподов подчерта, че той и съотборниците му са подготвени за предстоящия двубой, като изрази увереност, че „черно-белите“ ще имат повод за радости след последния съдийски сигнал.

На въпрос как приема завръщането си в България и това, че мнозина го възприемат като „легенда“, Кирил Десподов отговори с уважение към оценката, но подчерта без колебание пълната си отдаденост на настоящия си клуб. „Първо, не знам дали съм легенда на този отбор. Бях тук три години, хубаво е, че се връщам. Спечелихме много титли, имахме страхотни моменти и направихме много добър рейд в Европа. Разходихме се с треньора на терена, обясних му някои неща за стадиона. Въпреки това, аз съм в ПАОК и нещата са различни, ще направя всичко, за да спечели моят отбор", заяви Десподов.

Добре запознат с вътрешните процеси в шампиона на България, крилото открои основните аспекти, върху които ПАОК трябва да постави акцент, за да стигне до успех в Разград. „Откакто си тръгнах, не съм спрял да следя мачовете на отбора. Този отбор се опитва да играе добър футбол, да владее топката и да играе офанзивно. Разполага с добри, качествени играчи и трябва да сме 100% подготвени. Това, което трябва да направим, е да бъдем себе си, да бъдем ПАОК. Да покажем концентрация и да не им позволяваме да контролират мача“.

По думите му пътят към победата минава през запазване на собствената идентичност на отбора, висока концентрация през всичките 90 минути и ограничаване на възможността Лудогорец да диктува темпото и ритъма на игра. Относно потенциалния ефект от трите точки върху европейската кампания на ПАОК, Десподов остана умерен, като припомни пропуснатите две точки срещу Бран. „Всеки може да прави сметки. Във всеки случай играем срещу добри отбори, не срещу аматьори, отбори, които играят добър футбол и имат сериозен опит“, коментира той. Според него колебанията в играта на Лудогорец в първенството и смяната на треньора могат да мотивират още повече разградчани.

„Със сигурност ще покажат реакция. Имат нов треньор и ще дадат най-доброто от себе си. Трябва да сме 100% готови, казвам го отново. Сигурен съм, че ще дадат всичко, за да спечелят, но и ние имаме нашия план. Ако направим това, което треньорът ни каже, ще бъдем щастливи в края на вечерта“, допълни крилото. Попитан дали е мислил как би реагирал, ако се разпише срещу бившия си тим, Десподов предпочете да запази интригата и отвърна с усмивка. „Първо да вкарам, пък после ще видите...“, завърши Десподов.

