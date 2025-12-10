С ъдийската комисия на БФC смени съдията, който трябваше да ръководи мача между Септември и Лудогорец от турнира Купа на България. Шампионите подадоха жалба срещу реферите от мача срещу Славия, като именно един от тях бе предварително определен да ръководи двубоя срещу Септември. Става дума за Димитър Димитров, който бе ВАР съдия в Разград.
Именно срещу него и главния рефер Георги Гинчев Лудогорец подаде жалба с претенции за неотсъдена дузпа и непоказан втори жълт картон на футболист на Славия. Заради действащата жалба от СК са взели решение да сменят рефера на мача срещу Септември, като наряд получава Стоян Арсов. Останалите съдии в екипа остават без промяна.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX