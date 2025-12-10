О тборът на Левски загуби от германския Фридрихсхафен с 0:3 (25:27, 21:25, 21:25) в първи мач от 1/16-финалите за Купата на ЦЕВ. "Сините" стигнаха до този турнир, след като загубиха финалния плейоф в Шампионската лига от испанския Гуагуас Лас Палмас.

Българският шампион бе затруднен и от отсъствието на капитана си и един от лидерите на отбора Светослав Гоцев. С ключово значение за финалния изход на срещата се превърна първия гейм. В него тимът на Николай Желязков започна отлично, като поведе с 4:0 след серия на Тодор Скримов. Съперникът изравни при 11:11. Играта тръгна точка за точка и въпреки това "сините" имаха леко предимство. Левски стигна до два геймбола при 24:22. Домакините обаче пропуснаха възможността да поведат и да вдигнат самочувстието си, като в крайна сметка Фридрихсхафен поведе след 27:25.

Във втората част дебненето започна още от началото, като премина през различни обрати. Фридрихсхафен отвори аванс при 18:14 и 21:17. Германците взеха сериозен аванс при 2:0 след 25:21.

Левски отново поведе в третия гейм, като треньорът Николай Желязков даде шанс и на младите Димитър Пейчинов, Мартин Тотков, Мартин Татаров, които започнаха да трупат опит в европейските турнири. Най-голямата преднина на "сините" бе при 9:5, но гостите отново застигнаха българския шампион в резултата при 13:13. Левски се опита да се закачи и бе ранвостоен на първо време, но след това загуби надежда при 17:20, като в крайна сметка загуби мача след нова 21:25.

Реваншът между двата тима е в началото на януари в Германия.

Най-резултатен за Левски бе опитният Тодор Скримов, който завърши с 16 точки - 12 от атака и цели четири аса. Юлиан Вайциг завърши със 7 точки, а Лазар Бучков с 6. За Фридрихсхафен с по 11 точки завършиха трима - Густаво Масиел, Паркер ван Бурен и Зимон Кон.

