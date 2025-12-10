С тарши треньорът на ПАОК Солун - Разван Луческу, подчерта на официалната пресконференция преди утрешния сблъсък с родния шампион Лудогорец от шестия кръг на основната фаза в Лига Европа, че неговият състав няма право да си прави предварителни сметки. Румънският наставник акцентира върху игровия профил на разградчани, като отбеляза, че отборът на Пер-Матиас Хьогмо предпочита да контролира топката и да налага темпото на мача.

„Мачът е много важен за днес и утре, но след това има още две срещи, в които също можем да спечелим точки. Във футбола всеки мач е важен. Не е коректно от наша страна да правим сметки. Трябва да бъдем готови за предстоящия двубой, за да спечелим трите точки“, заяви Луческу.

„Когато играем в сгъстен цикъл, е нормално да се получат контузии. Свикнали сме с това нещо. Футболистите, които са тук, са готови да дадат всичко от себе си и да си тръгнат удовлетворени от свършената работа. Не можем да си позволим да правим калкулации за точки. Ще видим каква е ситуацията след мача утре. Трябва да останем фокусирани върху тази среща“, каза още румънецът.

„Единственото нещо, което има значение, е мачът. Лудогорец е отбор, който харесва да притежава топката и да доминира. Дори когато играят срещу добри отбори, те се опитват да задържат владението. Ние също обичаме да доминираме и очаквам да се получи интересен сблъсък. Виждам група от играчи, които са фокусирани и отговорни към отбора“, завърши Луческу.

