О слепителната футболна половинка Федерика Нарджи подпали своите 4,4 млн. последователи в Инстаграм с гореща фотосесия.
Римлянката, която от 17 г. споделя живота на бившия нападател на Ювентус и Милан Алесандро Матри, се разхвърля под елхата за реклама на марка за бельо. „Можеш да усетиш, че Коледата наближава“, коментира 35-годишната брюнетка, която буквално сияе в червено.
От красивия си мъж тя има дъщери София и Беатриче, съответно на 9 и 6 г. Федерика и Алесандро са луди по пътешествията, като миналата година посрещнаха 40-ия му рожден ден на сафари в Намибия, а през 2025-а отскочиха до Ню Йорк и Мексико.