С тарши треньорът на Левски – Хулио Веласкес, не скри разочарованието си от загубата с 0:2 в гостуването на Славия от 18-ия кръг на българското първенство. „Добър вечер, относно стартовия състав, ще повторя същото, както в последните 100 пъти – независимо кога правим 7-8-9 промени, дали в първенството, или в евротурнирите, независимо от мача, не може да се хвърля вината върху решенията на треньора. Все едно говорим за утрешния вестник, така всички ще бъдем световни шампиони. Имам пълно доверие в абсолютно всички футболисти, защото ден след ден ми вдъхват доверие. Най-голямата отговорност за днешната загуба пада върху мен. Що се отнася до мача, започнахме добре, липсваше ни последната четвърт на терена, да бъдем по-агресивни с топката в тази зона. Много ни съкруши първият гол, който допълнително ни попречи, но ако погледнем реалистично, това не беше логично. Ние допуснахме и някои неточности в защита. Липсваше ни още мъничко агресия в последната четвърт от терена. След получаването на 2 гола срещу един отбор, който е добре организиран в защита, групиран е и се възползва от грешките на противника, направихме така, че отведохме мача в руслото, което им беше удобно“, заяви наставникът на „сините“ след края на мача на стадион „Александър Шаламанов“.

Веласкес закопа Левски срещу Славия! (ВИДЕО)

„Второто полувреме не стояхме добре, искахме, но не можехме, не бяхме добре организирани в атака. Не знам дали можехме да изравним, но заслужавахме поне да вкараме гол. Положенията бяха плод на насищания в атака, а не на организация на атаките. Допуснахме грешки и бяхме много нервни пред вземането на решения. Независимо, че имахме положения, не стояхме добре второто полувреме. Ако бяхме вкарали един гол, може би щяхме да напипаме ритъма, но не се получи. Поздравления за противника, а ние трябва да си научим урока“, добави Хулио Веласкес за най-старото столично дерби.

Той коментира първия гол във вратата на Светослав Вуцов: „Във въпросната ситуация допуснахме колективна грешка. За мен лично нямаше нарушение, не бих посочил индивидуален виновник, ако някой е виновен, това е треньорът. Първият гол ни нарани, вторият гол беше съкрушителен. След това искахме, но не можехме. Ако трябва да хвърлим индивидуална вина, трябва да е срещу треньора“.

„Очакваме да играем добре, никой не ни е подарил първото място. Тук не дойдохме след 5 поредни загуби. Във футбола има загуби и победи, никой не може да бие постоянно. Да подходим зряло и отговорно, за да се поучим от грешките си и да оценим усилията на отбора и играчите, които са си извоювали първото място. Не сме изтеглили една топка от лотарията и да ни се е паднало първото място, то е плод на труда на играчите“, завърши Веласкес.

