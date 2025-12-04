К осмическият обект 3I/ATLAS, за който учени спор ят дали е комета или космически кораб, предизвиква паника по цял свят.

ДОКАЗАНО: Хората са разговаряли с извънземни!

Оказва се, че световни лидери тайно са активирали „космическа отбрана“ в случай на инцидент.

Катализаторът за внезапния глобален фокус е хаотичното поведение на обекта, като учените документират твърди, противоречащи на физиката анти-опашни струи и необясними пулсации.

През последните седмици по света се проведе вълна от мащабни учения за планетарна отбрана, което предизвика спекулации, че правителствата се подготвят за непредсказуемото поведение на междузвездния обект, предава Daily Star.

Въпреки че всяко учение е представено като рутинно, времето и мащабът му повдигат въпроси сред космическите анализатори и служителите в областта на отбраната. Европейската космическа агенция инициира ученията с активирането на пълната си триада за планетарна отбрана, която включва контрол на мисията, моделиране на бързо реагиране и наземни мрежи за наблюдение.

Безпрецедентната тридневна симулация беше последвана от ускорено японско учение за сблъсък с астероид, включващо граждански, военни и търговски оператори на спътници.

В рамките на два дни Космическите сили на САЩ завършиха репетиция за орбитално проследяване на голяма височина, която първоначално беше планирана за края на 2026 г., но беше внезапно отложена.

Държави, които рядко оповестяват подобни дейности, включително Австралия, Южна Корея и Бразилия, също са участвали в съвместни учения.

Тези учения включват системи за споделяне на данни, създадени за анализ на това, което вътрешните документи описват като „високоскоростни негравитационно ускорени обекти“ – термин, който изглежда се отнася до 3I/ATLAS.