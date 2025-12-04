С тарши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов призна разликата в класите и допуснатите неточности срещу Лудогорец, но заяви, че тимът му ще се бори за победи в предстоящите ключови мачове срещу преките конкуренти. Съставът от Добрич загуби у дома с 0:2 в мача от 18 кръг на efbet Лига.

„Ние и през второто полувреме също се мъчихме, доколко успяваме… Срещу такъв класен отбор като Лудогорец, като направиш толкова неточности в играта, трудно можеш да вземеш нещо. Лудогорец не ни е мерило, но си имаме други мачове, срещу преки конкуренти, които трябва да вземем. Разлика в класите има“, сподели Атанасов.

„Вторият сезон ще ни бъдат мачовете на истината, приемаме преките конкуренти. Ние се борим. По начина, по който играем, мисля, че имаме големи шансове“, уточни наставникът пред DIEMA SPORT.

