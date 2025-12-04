М узикалната легенда Фил Колинс (74) пътува до Австрия, за да подкрепи сина си Матю в новия му футболен отбор.

21-годишният халф се състезава за Аустрия Залцбург, клуб от втора дивизия на страната. На снимка, публикувана в Инстаграм, прочутият изпълнител сияе от щастие, гушнал младежа.

„Това ме прави толкова щастлива“, написа актрисата Лили Колинс, полусестра на Матю.

Тя живее в Лос Анджелис, но брат й означава много за нея и двамата поддържат топла връзка. Миналата година по случай рождения му ден Лили написа: „Как, за бога, порасна толкова бързо? Не бих могла да бъда по-горда с човека, който си, нито по-развълнувана за това, което предстои през следващото десетилетие. Благодаря ти, че винаги ме разсмиваш, че ме учиш какво означава да си по-голяма сестра и че ми напомняш кое е важно“.

Матю е роден в Швейцария от брака на Фил с бившата му съпруга Ориан Севи. Той е най-малкото от петте деца на певеца. С футбола започва при младежите на Хановер, после играе в четвърта австрийска дивизия.