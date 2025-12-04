​ Кариерата на Люк Шоу в Манчестър Юнайтед може да се определи като влакче на ужасите. Много контузии, дълго време извън терените и постоянни критики. Левият краен защитник е най-дългогодишният играч в състава на Манчестър Юнайтед, когато през 2014 година „червените дяволи“ го купиха от Саутхемптън срещу 13 милиона паунда. От тогава досега футболистът бе преследван от различни травми, които така и не му позволиха да разгърне пълния си потенциал. В първите три години от престоя си бившият английски национал записа средно по 16 мача на сезон, а безспорно най-тежкият период за него бе през 2015 година, когато счупи крака си в мач срещу ПСВ в Шампионска лига.

Злощастният инцидент го извади извън строя за дълъг период от време, в който с помощта на усилията на физиотерапевтите и моралната подкрепа на семейството си, преодоля болката. През 2018 година футболният живот за Люк Шоу започна отначало, като в следващите 5 сезона (2018-2023) англичанинът записа средно по 39 срещи на сезон, но през 2023 година разочарованието отново бе изписано по лицето на защитника и заради травма в задното бедро. „Не бих пожелал на никого това, което се случи с мен през 2015 година”, връща се към онзи момент Шоу. „За всичко виня само себе си. Не бях в най-добрата си форма, когато пристигнах в Манчестър Юнайтед и нещата логично не вървяха по план. В клуб като този, трябва да си в най-добрата си форма“, заяви той.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX