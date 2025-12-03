С тарши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич сподели след загубата от ЦСКА с 1:2, че поражението е трудно за прегъщане. “През второто полувреме се представихме по-добре. Когато вкарахме гол, може би, се върнахме прекалено назад без натиск от страна на ЦСКА и позволихме те да създадат ситуации. Много работа имаме. Тази загуба е трудна за приемане и преглъщане. В последните три, четири двубоя късметът не е на наша страна, особено след мача с Ботев Пловдив, късметът не ни се усмихва, но трябва да го приемем. Тези малките детайли в мачовете, които правят разликата между успеха и загубата, не са на наша страна сега. В началото на сезона много от тези неща работеха в наша полза. В последните мачове и съдийските решения не са на наша страна. Казах на момчетета, че имаме още два двубоя до края на календарната година. Трябва да вдигнем глави, да забравим тази загуба, защото днес имаше хора, които изиграха добър двубой”, започна Косич.

“Понякога във футбола се случва така. Печелиш срещу фаворитите, но губиш точки срещу отборите по-надолу в класирането. Това е процес, в който ние трябва да се усъвършенстваме. Израснахме много от миналия сезон, когато се борихме за оцеляване. Не трябва да имаме такива лоши моменти в хода на срещите. Това е, което би ни донесло късмет. Направихме много голяма стъпка от миналия сезон досега. Боли ни, че не спечелихме някои мачове, в които заслужавахме да го направим. Това са футболни моменти, които не бяха на наша страна. Трябва да продължим да работим", продължи той.

“Ако ме питате мен, най-голямата цел е да бъдем на първото място. Ние сме амбициозни, но трябва да гледаме реално на нещата. В последните седмици нямаме футболния късмет, от който имаме нужда. Трябва да си го заслужим. Трябва да останем спокойни и да работим здраво. Локомотив опитва да играе агресивен футбол, да има темпо в мачовете. Казвам на играчите, че агресията трябва да бъде под контрол, а не глупава. Защо имаме толкова много жълти картони? Може би половината от тях не са заслужени. Очаквам и от съдиите да приемат тези неща с разбиране", заяви още наставникът на Локомотив Пловдив.

Понякога сме щастливи, тъжни, но тези неща са много по-важни от резултата на терена. Любослав Пенев е легенда, аз му пожелавам всичко най-добри и стискам палци да се възстанови. Понякога е трудно да приемем тези удари на живота. Моля се за него и цялото му семейство! Стискам палци всичко да бъде наред", добави Косич.