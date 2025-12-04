С ветовният клубен шампион Челси се сгромоляса звучно при гостуването си на Лийдс. “Сините” допуснаха купища грешки в хода на двубоя и многото ротации на Енцо Мареска в състава си казаха тежката дума, като домакините видимо излязоха вдъхновени и готови за битка от първата минута, която спечелиха с огромното си себераздаване, за да стигнат до крайния триумф - 3:1.

За последния половин час от сблъсъка в игра се появи и българският национал Илия Груев, чието присъствие в средата на терена закрепи позициите на Лийдс и той помогна на отбора си да вземе важни три точки в борбата за оцеляване във Висшата лига, оставайки на 17-ата позиция, точно над чертата на изпадащите. Същевремнно амбициите на Челси да бъде в битката за титлата бяха сериозно попарени и “лондончани” падат в класирането до четвъртата позиция със своите 24 пункта, респективно на 9 зад Арсенал и 4 зад Манчестър Сити.

Лийдс започна силно двубоя и бързо стигна до гол. След ъглов удар в шестата минута Бийол засече с глава топката и откри резултата. Отборът на Енцо Мареска изглеждаше притеснен в началото на срещата и допускаше доста грешки. В 15-ата минута йоркшърци можеха да стигнат до втори гол и то пак след ъглов удар. Паскал Струйк бе оставен непокрит, но ударът му с глава бе неточен.

Постепенно Челси започна да доминира сериозно по отношение владеенето на топката, но без да създава опасности. Един пробив на Естевао завърши с удар, но той бе блокиран, а секунди по-късно се стигна до разбъркване в наказателното поле на домакините. Малко преди почивката Лийдс нанесе втори удар. Енцо Фернандес загуби топката в своята половина, топката стигна до Танака, който великолепен удар удвои аванса на "йоркшърци".

Тимът на Даниел Фарке започна на висока скорост и втората част. Роберт Санчес направи отлично спасяване след удар на Нмеча от близка дистанция. Челси обаче се върна в мача в 50-ата минута. Влезлият на почивката Педро Нето се възползва от центриране на Гитънс. Попадението даде импулс в играта на гостите и удар на Делап мина встрани от вратата. Малко по-късно топката отново се озова в мрежата на Санчес, но голът на Нмеча не бе признат поради засада.

Атаките на лондончани станаха далеч по-опасни, а силното включване на Нето бе една от причините. След час игра Коул Палмър се завърна на терена след повече от два месеца отсъствие. Лийдс опита да успокои темпото, а Фарке започна със смените. Той пусна Груев и Окафор на мястото на Танака и Нмеча. Палмър пропусна отлична възможност да изравни. Той получи топката след пробив на Гарначо, но стреля неточно.

Груба грешка в защитата на Челси доведе до трети гол за домакините. Тосин Адарабиойо загуби топката от Окафор в наказателното поле. Нападателят на Лийдс изпревари Санчес, който го блокира, но топката отиде при Калвърт-Люин, който я прати в опразнената мрежа. Челси направи някакъв опит да натисне в края, но не създаде почти нищо пред вратата на съперника.