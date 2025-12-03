Б ългария ще бъде домакин на Европейското първенство по футбол за юноши до 19 години през 2028 година. Новината бе официализирана след заседание на Изпълнителния комитет на УЕФА, на което бяха разпределени домакинствата за предстоящите международни форуми. Решението на европейската футбoлна центрaла бе посрещнато с удовлетворение от ръководството на Българския футболен cъюз. Президентът на централата Георги Иванов коментира успеха на кандидатурата, като акцентира върху отговорността и необходимото сътрудничество с местната власт.

"Днешното решение на Изпълнителния комитет на УЕФА е огромна чест, привилегия и престиж за българския футбол. То показва, че с работата си сме заслужили доверието и подкрепата на цялата европейска футболна общност. Организацията на форум от такъв ранг, разбира се, е и огромна отговорност, но знаем, че в лицето на държавните институции и местните общини имаме надеждни партньори, с чиято подкрепа ще реализираме този проект по възможно най-успешния начин. Тук е моментът да изкажа специалните си благодарности към кмета на Пловдив, г-н Димитров, кмета на Стара Загора, г-н Тодоров, и кмета на Пазарджик, г-н Куленски, за техните усилия и подкрепа към проекта", заяви Иванов.

В основата на успешната кандидатура стои Организационният комитет, оглавяван от зам.-изпълнителния директор на БФC по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова. Тя има сериозен опит в подобни начинания, като бе ключова част и от екипа, организирал еврофиналите за юноши до 17 г., на които страната ни бе домакин през 2015 г.

"Такива турнири приковават вниманието на цяла футболна Европа и поставят в светлината на прожекторите страната домакин, защото на нейната сцена изгряват звездите на най-големите таланти на континента. Мащабен форум от такъв ранг е страхотна възможност за изява на нашите родни таланти, чието развитие е сред ключовите приоритети, залегнали в дългосрочната стратегия на БФC. Много се радвам, че нашите момчета ще може да разчитат на подкрепата на българската публика и да покажат на какво са способни. Колкото до самата организация, предстои ни страшно много работа, но съм сигурна, че екипът ни ще оправдае гласуваното му доверие", заяви Ивета Банкова-Стоянова.

