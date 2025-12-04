К ирил Десподов започна като титуляр за ПАОК в горещото дерби на Солун срещу Арис от четвъртия кръг на основната фаза за Купата на Гърция. Капитанът на българския национален отбор остана на терена 75 минути, но мачът не се разви по най-добрия начин за него, тъй като пропусна наказателен удар. Срещата завърши наравно 1:1 след инфарктен финал. Българинът имаше златна възможност да изведе двуглавите орли напред в резултата. Той пое отговорността да изпълни отсъдената дузпа, но стражът Атанасиадис плонжира и спаси изстрела му.

Веднага след почивката домакините наказаха пропуска. Минута след началото на второто полувреме Арис поведе, а в прегръдките на съотборниците си попадна бившият футболист на Черно море Дуду. ПАОК все пак успя да избегне поражението дълбоко в добавеното време, когато Якумакис бе точен и донесе точката на своя тим. Във временното класиране Арис заема третото място с актив от 10 точки. ПАОК се намира на 11-а позиция с четири пункта от три изиграни мача. Според регламента първите четири тима продължават директно към четвъртфиналите, докато отборите, заели местата от 5-о до 12-о, ще трябва да преминат през плейофи.

