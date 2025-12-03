Бастиан Швайнщайгер и Ана Иванович изкараха заедно 10 години, преди русокосата Силва да ги раздели. Децата на легендарния футболист и запалената по фитнеса българка посещавали едно и също частно училище в Палма де Майорка.

А на Иванович е подала молба за развод с Бастиан Швайнщайгер, след като напразно се опитала да спаси брака им. Първите сигнали за криза между двамата се появиха през пролетта, а през юни лъсна връзката на футболната легенда с българката Силва.

Според „Бунте“ бившата №1 в тениса все пак била готова да прости в името на тримата им синове, но 41-годишният Швайнщайгер заявил, че иска „личната си свобода“. Той дори не се посвени да бъде сниман, докато разменя ласки със Силва на гръцки плаж. Връзката на световния шампион с Германия и българката започнала още през лятото на 2024 г. Делото ще бъде разгледано през 2026 г.

Този юли Ана (38) казала на берлинския си адвокат – проф. Кристиан Шерц, че с Бастиан са се разделили заради „непреодолими различия“. Освен това в доклада се посочва, че въпреки прелюбодеянието си, Швайнщайгер не се е държал толкова кооперативно, колкото би искала бившият му партньорка.

Сега шампионката от „Ролан Гарос 2008“ съди Басти за издръжка на Лука (7 години), Леон (6) и Тео (2), с които тя живее в Палма де Майорка (Исп). Именно там той хлътна по Силва, чиито деца ходят в същото училище като тези на Швайнщайгер и Иванович.

Спортните звезди се запознаха през 2014 г. в Ню Йорк и се ожениха през юли 2016 г. На разкошна церемония във Венеция. Самата Силва, която се изявява като фитнес модел, е работила и 2 г. като танцьорка в Ню Йорк, преди да се омъжи на Майорка, където живее от 9 г. 38-годишната нашенка също се разведе заради Швайнщайгер с мъжа си Марк Ферагут, местен бизнесмен и предприемач, от когото има момчета на 5 и 7 г.