Г ьозтепе на Станимир Стоилов отпадна сензационно от турнира за Купата на Турция в последния кръг на квалификациите преди груповата фаза. Измирският клуб загуби с 0:1 гостуването си на третодивизионния Бейоолу Йени Чаршъ в Истанбул. Единствения гол в срещата вкара Баръш Зерен в 10-ата минута на мача. Тимът на Мъри пропусна куп положения в мача, като удари и две греди. За "жълто-червените" остава да съсредоточат усилията си в първенството, за да изпълнят целта си през този сезон - класиране в евротурнирите.

„Поздравявам нашия млад противник. Този резултат е позор за нас. Не показахме нищо, което да ни помогне да спечелим. Не показахме играта, агресията или динамиката, които искахме. Единствената вина тук е моя. Никой друг не е виновен", каза Стоилов. Отборът на българския специалист ще съсредоточи изявите си изцяло в първенството, където се представя отлично. В неделя "Гьоз-Гьоз" приема Трабзонспор. "Жълто-червените" заемат четвърто място във временното класиране, докато техният предстоящ съперник е трети с четири точки повече.

