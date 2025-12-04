Diema Sport

13:00 Футбол, efbet Лига: Добруджа - Лудогорец

15:30 Футбол, efbet Лига: Ботев (Вр) - Спартак (Вн)

18:00 Футбол, efbet Лига: Славия - Левски

20:30 Футбол, efbet Лига: Обзор на кръга

Diema Sport 2

22:00 Футбол, Висша лига: Манчестър Юн - Уест Хям

Eurosport

14:45 Снукър, Шампионат на Обединеното кралство, втори кръг

20:45 Снукър, Шампионат на Обединеното кралство, втори кръг

Eurosport 2

11:55 Фигурно пързаляне, Гран при в Япония, кратка програма, двойки

13:05 Фигурно пързаляне, Гран при в Япония, кратка програма, мъже

14:10 Фигурно пързаляне, Гран при в Япония, кратка програма, танцови двойки

18:05 Ски скокове, Световна купа във Висла, голяма шанца, жени

20:30 Голф, PGA тур, Уърлд челъндж, първи ден

Max Sport 1

11:00 Голф, Nedbank Golf Challenge, Южна Африка

14:00 Голф, Nedbank Golf Challenge, Южна Африка

19:00 Волейбол, Шампионска лига, жени: Новара - Фенербахче

21:05 Баскетбол, Евролига, Апоел Тел Авив – АСВЕЛ

Max Sport 2

21:15 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос – Фенербахче

Max Sport 3

19:00 Футбол, Купа на Италия Фречароса: Парма – Болоня

22:00 Футбол, Купа на Италия Фречароса: Лацио – Милан

Max Sport 4

18:00 Баскетбол, Еврокупа: Бахчешехир Истанбул – Клайпеда

20:00 Баскетбол, Еврокупа: Кемниц - Тюрк Телеком Анкара

22:00 Футбол, Купа на краля: Естремадура – Севиля

