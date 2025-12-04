Diema Sport
13:00 Футбол, efbet Лига: Добруджа - Лудогорец
15:30 Футбол, efbet Лига: Ботев (Вр) - Спартак (Вн)
18:00 Футбол, efbet Лига: Славия - Левски
20:30 Футбол, efbet Лига: Обзор на кръга
Diema Sport 2
22:00 Футбол, Висша лига: Манчестър Юн - Уест Хям
Eurosport
14:45 Снукър, Шампионат на Обединеното кралство, втори кръг
20:45 Снукър, Шампионат на Обединеното кралство, втори кръг
Eurosport 2
11:55 Фигурно пързаляне, Гран при в Япония, кратка програма, двойки
13:05 Фигурно пързаляне, Гран при в Япония, кратка програма, мъже
14:10 Фигурно пързаляне, Гран при в Япония, кратка програма, танцови двойки
18:05 Ски скокове, Световна купа във Висла, голяма шанца, жени
20:30 Голф, PGA тур, Уърлд челъндж, първи ден
Max Sport 1
11:00 Голф, Nedbank Golf Challenge, Южна Африка
14:00 Голф, Nedbank Golf Challenge, Южна Африка
19:00 Волейбол, Шампионска лига, жени: Новара - Фенербахче
21:05 Баскетбол, Евролига, Апоел Тел Авив – АСВЕЛ
Max Sport 2
21:15 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос – Фенербахче
Max Sport 3
19:00 Футбол, Купа на Италия Фречароса: Парма – Болоня
22:00 Футбол, Купа на Италия Фречароса: Лацио – Милан
Max Sport 4
18:00 Баскетбол, Еврокупа: Бахчешехир Истанбул – Клайпеда
20:00 Баскетбол, Еврокупа: Кемниц - Тюрк Телеком Анкара
22:00 Футбол, Купа на краля: Естремадура – Севиля