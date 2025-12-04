С ветовният №3 в тениса Александър Зверев за поредна година отмаря на Малдивите с любимата си София Томала. 28-годишният германец, който се бореше с ментални проблеми по време на сезона, пусна атрактивни снимки с 8 г. по-голямата от него тв водеща и модел.

“Преследвайки залези, тен и хубаво прекарване”, написаха влюбените под кадрите.

Финалистът от Australian Open 2025 не е първото спортно гадже на Томала, която до юни 2021 г. излизаше с вратаря Лорис Кариус, който сега е женен за италианската спортна журналистка Дилета Леота.

Преди да се хване с 4 г. по-младия от нея футболист, София се срещаше с певеца от „Рамщайн“ Тил Линдеман от април 2011 до ноември 2015 г.