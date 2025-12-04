Д вама души са арестувани при снощния протест срещу правителството във Варна. Те били прибрани от органите на реда в самия край на акцията, когато хулиганските прояви зачестили.

Шествието започна като мирен и спонтанен протест, стигна до района на Полиграфията с крайна точка Аспаруховия мост. Около 20:00 часа протестиращите направиха опит да блокират съоръжението.

Там гражданите бяха спряни от полицейски кордон със свалени щитове. След това демонстрантите се разпръснаха, преминаха през улица "Антим Първи" и изкъртиха пътен знак. Част от участниците в акцията се отцепиха и преминаха през бул. "Сливница" и покрай спирка "Нептун", хвърляйки пиратки и блъскайки кош за боклук, който остана временно на платното за движение. Автобусите ги изчакаха да преминат.

След демонстрациите в сряда полицията във Варна предупреди протестиращите, че ги очакват солени глоби, ако отново решат да затворят Аспаруховия мост - единственото пътно съоръжение, което свързва северната с южната част на града.

По време на снощните демонстрации служителите на ОДМВР–Варна предприеха необходимите мерки за недопускане на нарушения на обществения ред и за осигуряване спокойствието на жителите и гостите на Морската столица.

От полицията подчертават, че няма да позволят ограничаване на свободното придвижване на гражданите и на нормалното функциониране на обществения транспорт.

В резултат на създалата се ситуация десетки граждани, включително много деца, бяха принудени да чакат по спирките в студа и не успяха да се приберат навреме.

От ОДМВР–Варна призовават гражданите да се съобразяват с указанията на служителите на реда и при забелязване на нередности незабавно да подават сигнали.

Организаторите и участниците в подобни прояви са приканени да спазват закона и да не препятстват работата на органите на МВР.

Напомня се, че при повторен опит за затваряне на най-голямото мостово съоръжение в областта ще бъдат наложени административно-наказателни мерки спрямо нарушителите – съгласно действащото законодателство.

За подобни действия административната санкция е в размер от 2 000 до 7 000 лева.

Припомняме, че протестът, организиран в социалните мрежи във Варна, започна със събирането на демонстранти пред Областната администрация около 18 часа. Протестиращите стигнаха до Община Варна и преминаха с шествие по ключови варненски булеварди и улици. Автобусите на градския транспорт се движеха с променен маршрут.

Любомир Славов