Лайла Хасанович две години бе гадже на Мик Шумахер преди да омае Синер.

Л идерът в тениса Яник Синер заведе гаджето си Лайла Хасанович в дискотеката на Флавио Бриаторе в Дубай. Яник, който традиционно не показва емоциите си, този път се отпусна в компанията на датчанката с босненски корени, докато гледаха пищната програма в заведението.

Звездните гости бяха посрещнати от самия собственик и от друга легенда на Формула 1 – двукратният световен шампион Фернандо Алонсо. През уикенда 24-годишният Синер и Лайла (25), която имаше дълга връзка с пилота Мик Шумахер, са поканени и на развръзката на сезона в Гран при на Абу Даби. Там се очаква Яник да покаже и уменията си зад волана на болид.

След това италианският ас започна в ОАЕ подготовка за новия сезон, в който има да защитава 6 титли, сред които тези Australian Open, „Уимбълдън“ и Финалите на ATP в Торино.