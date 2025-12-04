Т реньорът на Лудогорец – Пер-Матиас Хьогмо, изрази задоволство и от победата, и от играта на отбора си срещу Добруджа. Норвежкият специалист заяви пред DIEMA SPORT, че от този мач може да се извлекат много позитиви. „Мисля, че дадохме малко повече пространство на съперника през първото полувреме. След това се прибрахме малко, за да бъдем по-добре подредени в защита. Записахме трета суха мрежа, което ме радва. Имаме страхотен вратар и това ме прави щастлив.

Знаем, че трябва да подобрим играта си във фаза атака. През второто полувреме показахме по-добро лице. Днес освен победата може да извлечем и много други позитиви. Радвам се, че футболистите са професионалисти и следват плана ни. Дори тези, които се появяват от резервната скамейка го правят и това ни показва, че имаме много опции.

Трябва да бъдем достатъчно добри, както в защита, така и в атака. Работим много върху тактиката, макар и да не сме имали достатъчно на брой тренировки. „Ние трябва да се подобряваме. Предпочитам да говорим за следващия двубой със Славия. Надявам се да пренесем позитивите от днешния мач в следващия“, каза Пер-Матиас Хьогмо.

