Маркета с бившия си съпруг Щефан Шимек, с когото се раздели в края на април 2024 г.

Ш ампионката от „Уимбълдън“ Маркета Вондроушова потъна в рая на Малдивите с новото си гадже Андрю Поулсън. „Тук всичко се усеща по-леко“, сподели чешката звезда под кадри от ваканцията си след края на сезона в тениса, който завърши под №35 в света и с 1/4 финал на US Open.

Маркета и Андрю официализираха връзката си през лятото на 2024 г. В края на април сребърната олимпийска медалистка от Токио 2021 обяви, че се развежда с бившия тенисист Щепан Шимек след по-малко от две години брак. Настоящият й приятел също прави кариера на корта, като засега се изявява по-успешно на двойки, където има 8 титли на ниво „Чалънджър“. Днес той навършва 24 г., като е с 2 г. и половина по-млад от известната си половинка.

Роденият в Прага Поулсън разказа, че майка му е чехкиня, а баща му – българин. „Понякога посещаваме близките си там, но аз знам само няколко думи на български“, обяснява хубавецът, който дължи фамилията си на прадядо американец.

Връзката на Маркета с Щефан започва още в детството, като двамата са неразделни 9 г. През 2022 г. те вдигнаха чудна сватба в замъка „Мцели“. Шимек (28) беше прекратил кариерата си заради контузия и пътуваше с Вондроушова по турнирите, като не гледа само финала на „Уимбълдън“, за да се грижи за котката им Франки.

„Бракът ни просто не сработи, последните седмица не бях щастлива. Не се получи това, което си представяхме“, призна след раздялата им бившата №6 в ранглистата, като Щефан напусна апартамента им заедно с котката.