Х алфът на Ливърпул Алексис Мак Алистър гушна първата си рожба.

На 22 септември на бял свят се появи дъщеря му Алая, плод на скандалната любов с Айлен Кова. Любимата му не е коя да е, а най-добрата приятелка на бившата му Камила Маян. „Това беше предателство. Не бях си представяла нещо подобно дори в най-лошия си кошмар“, сподели тогава изоставената мацка, която наскоро загуби дело срещу футболиста. Тя искаше обещетение за загубени ползи, докато живеела с него в Англия.

26-годишният Алексис обаче нехае какво твърди Ками, тъй като изживява щастлива любов с Айлен. Той не пропусна да отбележи колко е горд със своето момиче, което се измъчи много, за да го направи баща. „След 18 часа страдание най-красивият и специален момент в живота ни настъпи. Любов моя, ти заслужаваш специални думи. Толкова се гордея със силата и любовта ти да се бориш, да преминеш през всичко това, за да поднесеш на двама ни най-големия дар на света“, написа аржентинецът.