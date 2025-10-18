Б ившият нападател на Ливърпул Нийл Мелър получи интересни предложения от последователите си след безобидна публикация в социалните мрежи.

42-годишният англичанин, който така и не успя да се наложи на „Анфийлд“, честити 19-ия рожден ден на дъщеря си Никол. Наследничката му се оказа голяма красавица, а феновете буквално полудяха по блондинката.

„Имате ли нужда от зет?“, предложи услугите си верен фен на мърсисайдци.

„Все още съм необвързан, в случай че си търсите зет“, добави пък друг от последователите на Мелър.

Никол е модел и танцьорка, като за момента не е показала, че има мъж до себе си. Гордият й татко пък ще бъде запомнен в Ливърпул с победния си гол в добавеното време срещу Арсенал през 2004 г. Той обаче записа едва 22 мача и 6 гола за „червените“. След това носите екипите на Уест Хем, Уигън, Престън и Шефилд Уензди. В момента Нийл Мелър е уважаван футболен анализатор на Острова.