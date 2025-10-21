Ана Мария Маркович спори за №1 по красота, но Николина Цакович не й отстъпва.

Ф еновете на футбола бяха лишени от възможността да видят една срещу друга две от най-красивите футболистки в света.

На 24 и 27 октомври в приятелски мачове ще се изправят женските национални отбори на Хърватия и Черна гора. В състава на едните ще бъде русокосата Ана Мария Маркович, която от този сезон играе до сестра си Кики в американския Бруклин.

25-годишната нападателка има 2,9 милиона последователи в Инстаграм и си оспорва титлата за красавица №1 във футбола с швейцарката Алиша Лемън. И на двете по нищо не отстъпва черногорката Николина Цакович. Тя e на 23 и играе в унгарския Хонвед. Този път обаче беше пренебрегната от селекционера на националния отбор.