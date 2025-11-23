Н ай-успешният олимпиец за всички времена - Майкъл Фелпс, си навлече гнева на феновете след флирт по време на живо предаване.

Легендарният плувец участва в турнир по покер за знаменитости, сред които и тенисистът Тейлър Фриц. Всички обаче останаха на заден план, тъй като до тях блестеше моделката Индия Лав. Именно 29-годишната знойна хубавица привлече вниманието на Фелпс с добър ход. Впечатлен от развоя, 40-годишният Фелпс, се върна на масата, въпреки че вече бе напуснал, и дари Индия с гореща прегръдка. Направи го и втори път, задържайки я почти минута в обятията си.

Michael Phelps was with India Love last night at a celebrity poker tournament 👀👀pic.twitter.com/4OkkgWDwmn — The Random Guy (@RandomTheGuy_) November 22, 2025

„Виждаш ли ме? Правя си моите неща“, промълви закачливо 29-годишната Лав, който нашумя още в зората на Инстаграм, а днес може да се похвали с 5,6 милиона последователи.

Постъпката на плувеца с общо 28 медала от олимпийски игри, 23 от които златни, доведе до лавина от коментари в социалните мрежи. „Ти нямаш ли си жена“, попита го гневен мъж. Друг пък добави: „И този човек е семеен, с четири деца“.

Фелпс беше остро разкритикуван и от представителките на нежния пол. „Ако аз бях бременна и съпругът ми направи това, щях да съм бясна“, написа дама, явно повлияна от публикувани наскоро снимки на Никол, любимата на плувеца и майка на четирите му момчета.

Броени дни преди покер турнира тя показа снимки от дните, в които носеше сина си Нико. Момченцето се роди през януари 2024-та, а през лятото на същата година родителите му го заведоха на олимпийските игри в Париж, където татко му се изявяваше като коментатор.

В семейството на американеца има и трима петковци - Бумър, на 9 г., Бекет (7 г.) и Маверик (6 г.). Плувецът влезе в клюкарските издания и преди седмица, когато се появи неузнаваем на улицата – с дълга коса, вързана на кок.