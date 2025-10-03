Г ърция се превърна във втори дом за тенис звездите Арина Сабаленка и Новак Джокович. Носителят на 24 титли от Големия шлем се пресели там от Белград с жена си Йелена и децата, а световната №1 прекарва всяка своя ваканция в южната ни съседка, откъдето произхожда гаджето й Георгиос Франгулис.

С последната си публикация в Инстаграм Сабаленка разкри, че с Джокович и половинките им са излезли заедно на вечеря в Атина. „Мечтана двойна среща“, написа под кадъра 27-годишната състезателка от Беларус, която се отдаде на почивка, след като защити титлата си от US Open.

Тя сподели, че се радва на всеки един залез, когато отива на вечеря. Заради лека травма Арина пропусна турнира в Пекин и прекарва цялото си време с Георгиос, който на 9 септември навърши 37 г. Бразилският автомобилен пилот и бизнесмен управлява от разстояние компанията си за хранителни продукти Oakberry. Освен това с Джокович наскоро закупиха акции във френския футболен клуб Льо Ман.

Положителните емоции на гръцка земя явно са повлияли добре на Ноле, който вчера записа първата си победа, откакто загуби от Карлос Алкарас полуфинала на US Open. 38-годишният сърбин надви със 7:6 (2), 6:4 навършилия наскоро 37 г. Марин Чилич на старта в Шанхай ($9,2 млн.), като това бе 20-ият му успех от 22 мача с хърватина.

„Насладих се да играя отново, но също така страдах много на корта. Беше много оспорван мач. Той вероятно беше по-добрият играч за първия сет и трябваше да запаля всички двигатели, за да спечеля“, разкри Джокович, чиято обща възраст с 94-ия в света Чилич бе 75 г. и 139 дни.

Новак, чийто следващ съперник е Яник Ханфман (Гер), се бори да подобри собствения си рекорд по титли от мастърса, където има 4 от 11 участия. Той призна, че само в родината си е получавал по-топъл прием, отколкото в китайския град.

Въпреки че физическите проблеми от Ню Йорк явно са зад гърба му, Джокович призна, че може да пропусне Финалите на АТР в Торино, дори и да се класира за тях. Шансът за това е голям, защото той е четвърти в годишната ранглиста. До края на сезона единственият сигурен турнир в графика му е този от категория ATP 250 в Атина (2-8 ноември).