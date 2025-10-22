Погба и Зулай се ожениха през 2019 г., а вече са и бизнес партньори.

В ново предизвикателство се е впуснал Пол Погба. Бившият френски национал, който вече е спонсориран от гиганта в спортното облекло adidas, сега пуска собствена линия дрехи.

32-годишният халф на Монако показа в Инстаграм страница на марката си Pogba MDXCIII, която основа с бизнес партньора си Джонатан. Модел на облеклата е съпругата и майката на трите сина на Пол - Зулай. Боливийският модел и интериорен дизайнер позира с шапки, анцузи и якета на марката, като надписа публикацията си: „Чакането свърши, първата колекция е тук!“.

„Всяко творение на студиото ни в Маями е изработено като изключителна дреха - благородни материи, прецизни кройки, безупречни завършеци. Работим с най-добрите шивачи и производители, за да вдъхнем живот на дрехи, които въплъщават сила, елегантност и вечен дизайн“, гласи представянето на марката, която продава тениски за 100 паунда и чорапи по 26 паунда. Един анцуг пък излиза малко под 300 паунда.