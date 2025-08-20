Т рето момиче ще радва бившите алпийци Рези Щиглер и Давид Кетерер.

Новината съобщи американката в профила си в Инстаграм.

„Момичешката банда расте“, написа Щиглер под снимка, на която гордо показва наедрялото си коремче.

Край нея са и дъщеричките й Роми, на една годинка, и Рози – на три. Поздравленията не закъсняха, като един от първите коментари бе на бившата съотборничка на Щиглер – Джулия Манкузо.

“Вълнуващо! Толкова е лесно“, коментира олимпийската шампионка от Торино през 2006 г. и добави емотикон със сълзлива усмивка и сърчице.

Самата Манкузо знае какво намеква, тъй като също е майка на три деца. Радостта си от чудесната новина споделиха също някогашната канадска звезда Мари-Мишел Ганьон и легендата Линдзи Вон.

Съпругът на Рези, германският скиор Давид Кетерер, приключи кариерата си през 2023 г.