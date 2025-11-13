К рилото на Челси Рахийм Стърлинг прояви изключително самообладание в кошмарен за него и семейството му момент.

По информация на медиите на Острова бившият национал е прогонил с нож в ръка банда маскирани мъже, опитали да влязат с взлом в дома му.

Инцидентът станал по време на домакинството на Челси на Уулвърхeмптън. Крадците, убедени, че Стърлинг е на стадиона, нахлули в къщата му в Бъркшир. Явно те не са били наясно със спортните проблеми на играча този сезон. Крилото изобщо не попада в сметките на мениджъра на „сините“ Енцо Мареска. Затова си бил у дома с партньорката си Пейдж Милиан и три от децата им. При появата на апашите Стърлинг грабнал нож, вероятно кухненски, и храбро се изправил срещу тях, за да защити семейството. Уплашени престъпниците избягали, без да успеят да задигнат нищо ценно. За щастие никой от фамилията не е пострадал.

„Той нямаше избор. Направи това, което всеки любящ баща би направил, за да защити младото си семейство. Имаше нужда от начин да се защити, когато беше изправен пред няколко маскирани мъже“, заяви източник пред The Sun.

Говорител на Стърлинг потвърди за ужасния инцидент и помоли за уважение към неприкосновеността на личния живот на играча и семейството му в този труден момент. От полицията обявиха, че провеждат щателно разследване и призоваха за съдействие всеки, който има информация за случилото се.

Това не е първият път, в който Стърлинг става жертва на обир. По време на световното първенство през 2022 г. бандити проникнаха в тогавашното му жилище в Оксшот, Съри, след като се покатериха по стълба до прозореца на спалнята. Тогава бяха задигнати 10 скъпи часовници и дизайнерски дрехи на стойност 300 000 паунда. Всичко това се случи преди двубоя на Англия със Сенегал. Стърлинг веднага напусна лагера на „Трите лъва“, за да бъде до ужасените си близки. По-късно един от престъпниците бе задържан и осъден на 12 г. и девет месеца затвор.