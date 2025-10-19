А встралийската сърфистка Ели-Джийн Кофи пусна скандално клипче в Инстаграм, заради което получи смъртни заплахи. 30-годишната едрогърда блондинка, известна с липсата на задръжки пред камерите, показа как уринира от ръба на лодка в езеро, докато крокодили дебнат наблизо.

Тя коментира случката така: „Всеки път, когато трябва да... се появява крокодил“. Проблемите за Ели се появиха, защото вече изтрит профил в Инстаграм препубликува видеото с нов текст: „Американска туристка си върши работата от лодката до езерото Удайпур!“. То се смята за свещено в Индия и такова поведение като това на Кофи е оскверняващо. Кофи внезапно бе засипана с обиди, включително смъртни заплахи и искания за експулсирането й. “Изведнъж хората почнаха да ме питат дали съм в Индия, но не знаех какво се случва, така че просто го пренебрегнах – разказа Ели. - Някои дори настояваха да бъда изгонена от Индия – никога не съм била там“.

Кофи обясни, че видеото е създадено по време на дълго пътуване с лодка в австралийската пустош. Ели и сестра й Холи-Дейз (27), също сърфистка, са наричани „Сърф-Кардашиян“ като паралел с американските риалити звезди от фамилията Кардашиян.

„Обикновено, за да се изпишкаме, слизаме на брега или използваме кофа, ако е необходимо. Просто трябваше да отида до тоалетната – обясни действията си Кофи. - И това ми беше, бих искала да подчертая, за първи път“. И вероятно последният, допълниха хейтърите й.