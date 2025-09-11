Г оденицата на Джанлуиджи Донарума - Алесия Елефанте, се сбогува чрез емоционално съобщение с Париж.

Вратарят, любимата му и едногодишният им син се преместиха в Англия, където италианецът ще играе за Манчестър Сити.

„Скъпи Париж, това не беше любов от пръв поглед. Често ме подлагаше на изпитания, изправяйки ме пред ситуации, които никога не съм си представяла, че мога да преодолея. Ти ме посрещна като младо момиче, 23-годишна, уплашена в нов град, а след това ме видя да ставам майка за първи път на Лео, моя малък парижанин. Винаги ще бъда благодарна за всичко, което ми даде, и за прекрасните хора, с които ме запозна по време на това пътуване“, сподели Алесия в социалните мрежи.

Тя и Джиджо живяха в Париж от 2021 г., когато вратарят бе привлечен от ПСЖ. Именно там изживяха най-големия си ужас, след като бандити нахлуха в къщата им, вързаха ги голи, а след това задигнаха скъпоценности за над 500 хил. евро.