Diema Sport

18:30 Дневник НБА

19:00 Украйна – Исландия, квалификация за световно първенство

Diema Sport 2

13:30 Баскетбол: Валенсия – Тенерифе, Лига Ендеса

16:00 Унгария - Република Ирландия, квалификации за световно първенство

19:00 Азербайджан – Франция, квалификация за световно първенство

22:30 НБА: Бостън Селтикс - Лос Анджелис Клипърс

Diema Sport 3

16:00 Португалия – Армения, квалификация за световно първенство

19:00 Албания – Англия, квалификация за световно първенство

21:45 Италия – Норвегия, квалификация за световно първенство

00:15 Дневник: Квалификации за световно първенство

Nova Sport

13:00 Баскетбол: Манреса – Леида, Лига Ендеса

19:00 Сърбия – Латвия, квалификация за световно първенство

21:45 Израел – Молдова, квалификация за световно първенство

MAX Sport 1

16:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино

19:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино

MAX Sport 2

13:00 Национална баскетболна лига: Балкан - Черно море

16:30 НФЛ: Маями Долфинс - Вашингтон Командърс

20:00 НФЛ: Бъфало Билс - Тампа Бей Бъканиърс

23:20 НФЛ: Лос Анджелис Рамс - Сиатъл Сийхоукс

MAX Sport 3

10:30 Moto GP: Загрявка преди Гран при на Валенсия

11:50 Moto 3: Гран при на Валенсия

13:15 Moto 2: Гран при на Валенсия

15:00 Moto GP: Гран при на Валенсия

16:00 НХЛ: Питсбърг Пенгуинс - Нешвил Предатърс

19:00 Волейбол - Серия А1: Пиаченца - Лубе Чивитанова

MAX Sport 4

08:30 Голф: DP World Tour Championship

18:00 Волейбол - Серия А1: Тренто - Монца

22:00 Сарагоса – Уеска, Ла Лига 2

EUROSPORT

10:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, I манш, слалом, мъже

13:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, II манш, слалом, мъже

15:00 Силови спортове: Световно първенство по силов трибой в Клуж-Напока, жени над 84 кг и мъже над 120 кг

21:15 Фигурно пързаляне: Гран при в САЩ, волна програма, танцови двойки

23:05 Фигурно пързаляне: Гран При в САЩ, волна програма, жени

EUROSPORT 2

14:40 Колокрос: Трофей, Хаме, жени

15:55 Колокрос: Трофей, Хаме, мъже

18:00 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип

БНТ 3

14:55 Волейбол: ЦСКА - ЦПВК, среща от Националната волейболна лига, жени

