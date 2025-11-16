Diema Sport
18:30 Дневник НБА
19:00 Украйна – Исландия, квалификация за световно първенство
Diema Sport 2
13:30 Баскетбол: Валенсия – Тенерифе, Лига Ендеса
16:00 Унгария - Република Ирландия, квалификации за световно първенство
19:00 Азербайджан – Франция, квалификация за световно първенство
22:30 НБА: Бостън Селтикс - Лос Анджелис Клипърс
Diema Sport 3
16:00 Португалия – Армения, квалификация за световно първенство
19:00 Албания – Англия, квалификация за световно първенство
21:45 Италия – Норвегия, квалификация за световно първенство
00:15 Дневник: Квалификации за световно първенство
Nova Sport
13:00 Баскетбол: Манреса – Леида, Лига Ендеса
19:00 Сърбия – Латвия, квалификация за световно първенство
21:45 Израел – Молдова, квалификация за световно първенство
MAX Sport 1
16:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино
19:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино
MAX Sport 2
13:00 Национална баскетболна лига: Балкан - Черно море
16:30 НФЛ: Маями Долфинс - Вашингтон Командърс
20:00 НФЛ: Бъфало Билс - Тампа Бей Бъканиърс
23:20 НФЛ: Лос Анджелис Рамс - Сиатъл Сийхоукс
MAX Sport 3
10:30 Moto GP: Загрявка преди Гран при на Валенсия
11:50 Moto 3: Гран при на Валенсия
13:15 Moto 2: Гран при на Валенсия
15:00 Moto GP: Гран при на Валенсия
16:00 НХЛ: Питсбърг Пенгуинс - Нешвил Предатърс
19:00 Волейбол - Серия А1: Пиаченца - Лубе Чивитанова
MAX Sport 4
08:30 Голф: DP World Tour Championship
18:00 Волейбол - Серия А1: Тренто - Монца
22:00 Сарагоса – Уеска, Ла Лига 2
EUROSPORT
10:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, I манш, слалом, мъже
13:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, II манш, слалом, мъже
15:00 Силови спортове: Световно първенство по силов трибой в Клуж-Напока, жени над 84 кг и мъже над 120 кг
21:15 Фигурно пързаляне: Гран при в САЩ, волна програма, танцови двойки
23:05 Фигурно пързаляне: Гран При в САЩ, волна програма, жени
EUROSPORT 2
14:40 Колокрос: Трофей, Хаме, жени
15:55 Колокрос: Трофей, Хаме, мъже
18:00 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип
БНТ 3
14:55 Волейбол: ЦСКА - ЦПВК, среща от Националната волейболна лига, жени