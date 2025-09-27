ТВ спорт на 27 септември

Diema Sport

14:00 Втора Бундеслига, Падерборн - Кайзерслаутерн

17:30 efbet Лига, Черно море - Септември

20:00 efbet Лига, Локомотив (Сф) - ЦСКА

Diema Sport 2

14:30 Висша лига, Брентфорд - Манчестър Юн

17:00 Висша лига, Кристъл Палас - Ливърпул

19:30 Висша лига, Нотингам Ф - Съндърланд

22:00 Висша лига, Тотнъм - Уулвърхямптън

Diema Sport 3

14:00 Втора Бундеслига, Елверсберг - Холщайн Кийл

17:00 Висша лига, Челси - Брайтън

19:30 Бундеслига, Борусия (М) - Айнтрахт (Фр)

22:05 Лига 1, ПСЖ - Оксер

02:00 BKB 46, Бойно събитие от САЩ

Nova Sport

14:30 Чемпиъншип, Ковънтри - Бирмингам

17:00 Висша лига, Лийдс - Борнемут

19:00 Баскетбол, Суперкупа на Испания: Уникаха - Валенсия, полуфинал

22:00 Баскетбол, Суперкупа на Испания: Реал (М) - Тенерифе, полуфинал

Ring

17:30 Ередивизии, Аякс - НАК Бреда

22:30 Примейра лига, Ещорил - Спортинг (Л)

Eurosport

09:10 Колоездене, Световно първенство в Кигали, девойки

12:45 Колоездене, Световно първенство в Кигали, жени

Eurosport 2

13:55 Спортно катерене, Световен шампионат в Сеул, боулдър, жени

Max Sport 1

08:00 Тенис, ATP 500 в Пекин

14:00 Голф, Райдер Къп 2025г., втори ден

Max Sport 2

13:30 Волейбол, Световно първенство: Полша - Италия, полуфинал

16:00 Серия А, Комо - Кремонезе

Max Sport 3

07:00 Тенис, ATP 500 в Токио

15:00 Ла Лига, Хетафе - Леванте

19:00 Серия А, Ювентус - Аталанта

21:45 Серия А, Каляри - Интер

Max Sport 4

06:40 Moto 3, Moto 2, Квалификация за Голямата награда на Япония

08:50 Moto GP, Спринт за Голямата награда на Япония

17:15 Ла Лига, Атлетико (М) - Реал (М)

19:30 Ла Лига, Майорка - Алавес

22:00 Ла Лига, Виляреал - Атлетик (Б)