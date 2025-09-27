ТВ спорт на 27 септември
Diema Sport
14:00 Втора Бундеслига, Падерборн - Кайзерслаутерн
17:30 efbet Лига, Черно море - Септември
20:00 efbet Лига, Локомотив (Сф) - ЦСКА
Diema Sport 2
14:30 Висша лига, Брентфорд - Манчестър Юн
17:00 Висша лига, Кристъл Палас - Ливърпул
19:30 Висша лига, Нотингам Ф - Съндърланд
22:00 Висша лига, Тотнъм - Уулвърхямптън
Diema Sport 3
14:00 Втора Бундеслига, Елверсберг - Холщайн Кийл
17:00 Висша лига, Челси - Брайтън
19:30 Бундеслига, Борусия (М) - Айнтрахт (Фр)
22:05 Лига 1, ПСЖ - Оксер
02:00 BKB 46, Бойно събитие от САЩ
Nova Sport
14:30 Чемпиъншип, Ковънтри - Бирмингам
17:00 Висша лига, Лийдс - Борнемут
19:00 Баскетбол, Суперкупа на Испания: Уникаха - Валенсия, полуфинал
22:00 Баскетбол, Суперкупа на Испания: Реал (М) - Тенерифе, полуфинал
Ring
17:30 Ередивизии, Аякс - НАК Бреда
22:30 Примейра лига, Ещорил - Спортинг (Л)
Eurosport
09:10 Колоездене, Световно първенство в Кигали, девойки
12:45 Колоездене, Световно първенство в Кигали, жени
Eurosport 2
13:55 Спортно катерене, Световен шампионат в Сеул, боулдър, жени
Max Sport 1
08:00 Тенис, ATP 500 в Пекин
14:00 Голф, Райдер Къп 2025г., втори ден
Max Sport 2
13:30 Волейбол, Световно първенство: Полша - Италия, полуфинал
16:00 Серия А, Комо - Кремонезе
Max Sport 3
07:00 Тенис, ATP 500 в Токио
15:00 Ла Лига, Хетафе - Леванте
19:00 Серия А, Ювентус - Аталанта
21:45 Серия А, Каляри - Интер
Max Sport 4
06:40 Moto 3, Moto 2, Квалификация за Голямата награда на Япония
08:50 Moto GP, Спринт за Голямата награда на Япония
17:15 Ла Лига, Атлетико (М) - Реал (М)
19:30 Ла Лига, Майорка - Алавес
22:00 Ла Лига, Виляреал - Атлетик (Б)