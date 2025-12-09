Diema Sport

17:30 Ботев (Вр) – Монтана, efbet Лига

20:00 Обзор на кръга в efbet Лига

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

19:30 Шоуто на Лига 1

20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол

21:00 Обзор на кръга в английската Висша лига

22:00 КПР – Бирмингам, Чемпиъншип

Diema Sport 3

12:00 Висел Кобе - Ченгду Ронгченг, Елитна Шампионска лига на Азия

14:15 Бурурам Юнайтед – Гангвон, Елитна Шампионска лига на Азия

18:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига

21:00 Формула 1: Екстра

MAX Sport 1

15:00 Волейбол: Прая – Замалек, световно клубно първенство, жени

19:00 Волейбол - Шампионска лига: Богданка - Халкбанк Анкара

22:00 ПСВ Айндховен - Атлетико Мадрид, Шампионска лига

MAX Sport 2

17:00 Интер – Ливърпул, Младежка Шампионска лига

20:00 Баскетбол, Еврокупа: Кемниц - Паниониос

22:00 Аталанта – Челси, Шампионска лига

MAX Sport 3

18:00 Калчо мания

19:45 Байерн Мюнхен - Спортинг Лисабон, Шампионска лига

22:00 Интер – Ливърпул, Шампионска лига

00:20 Шампионска лига: Обзор на кръга

MAX Sport 4

17:30 Кайрат – Олимпиакос, Шампионска лига

20:00 LaLiga дневник

22:00 Барселона – Айнтрахт, Шампионска лига

