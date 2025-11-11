Diema Sport

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол

Diema Sport 3

19:00 Обзор на кръга във Втора Бундеслига

21:30 Формула 1: Екстра

03:00 НБА: Филаделфия Севънтисиксърс - Бостън Селтикс

MAX Sport 1

12:30 Тенис: Nitto ATP Finals: Торино

15:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино

19:00 Тенис: Nitto ATP Finals: Торино

21:30 Тенис: Nitto ATP Finals: Торино

MAX Sport 2

18:00 Баскетбол, Евролига: Дубай - Цървена Звезда

21:30 Баскетбол, Евролига: Валенсия - Реал Мадрид

04:30 НХЛ: Колорадо Авеланш - Анахайм Дъкс

MAX Sport 3

22:00 Баскетбол, Евролига: Париж - Панатинайкос

MAX Sport 4

20:00 LaLiga дневник

21:00 Обзор на кръга в Ла Лига

21:30 Баскетбол, Евролига: Партизан - Монако

RING

20:00 Обзор на кръга в Ередивизии

EUROSPORT

14:35 Колокрос: Суперпрестиж лига, Ниел, жени

16:05 Колокрос: Суперпрестиж лига, Ниел, мъже

