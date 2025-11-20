Diema Sport

20:00 Преди кръга в efbet Лига

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

14:00 Жребий за плейофи за световно първенство 2026, зона Европа

18:00 Преди кръга в Лига 1

19:00 НБА Екшън

22:00 Питърбъро Юнайтед - Стокпорт Каунти, Лига 1 на Англия

Diema Sport 3

13:00 Насаф - Бам Хатун, Шампионска Лига на Азия за жени

17:00 Седмично в Бундеслигата

17:30 Формула 1 Токшоу

02:30 Формула 1: Първа тренировка за Гран при на Лас Вегас

04:00 Формула 1 Академия 2025: Свободна тренировка за Гран при на Лас Вегас

Nova Sport

09:00 Ийст Бенгал - Ухан Джиангда, Шампионска Лига на Азия за жени

11:00 Тенис: Купа Дейвис: Испания - Чехия, четвъртфинал

18:00 Тенис: Купа Дейвис: Аржентина - Германия, четвъртфинал

MAX Sport 1

19:30 Баскетбол, Евролига: Анадолу Ефес – Барселона

21:45 Баскетбол, Евролига: Реал Мадрид - Жалгирис

MAX Sport 2

21:30 Баскетбол, Евролига: Олимпия Милано - Апоел Тел Авив

04:00 НХЛ: Юта Мамът - Вегас Голдън Найтс

MAX Sport 3

21:15 Баскетбол, Евролига: Панатинайкос - Дубай

EUROSPORT

16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, четвъртфинал

21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, четвъртфинал

EUROSPORT 2

19:00 Голф: PGA тур, RSM Класик

21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите в Прага, прескачане на препятствия

тв спорт програма