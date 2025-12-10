Diema Sport

19:00 Обзор на кръга във Втора професионална лига

20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

22:00 Хъл Сити – Рексъм, Чемпиъншип

Diema Sport 3

12:00 Санфрече Хирошима - Шанхай Шенхуа, Елитна Шампионска лига на Азия

14:15 Персиб Бандунг - Банкок Юнайтед, Шампионска лига на Азия 2

18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол

21:00 Формула 1 Токшоу

Nova Sport

12:00 Сеул - Мелбърн Сити, Елитна Шампионска лига на Азия

14:15 Селангор - Лайън Сити Сейлърс, Шампионска лига на Азия 2

MAX Sport 1

15:00 Волейбол: Прая – Орландо, световно клубно първенство, жени

18:30 Волейбол: Жетису - Алианца Лима, световно клубно първенство, жени

22:00 Волейбол: Конелиано – Замалек, световно клубно първенство, жени

MAX Sport 2

20:00 Волейбол: CEV къп: Левски – Фридрихсхафен

02:30 НХЛ: Чикаго Блекхоукс - Ню Йорк Рейнджърс

MAX Sport 3

18:00 Баскетбол, Еврокупа: Бахчешехир Истанбул - Клуж-Напока

MAX Sport 4

19:00 Волейбол - Шампионска лига: Варта Заверче - Жешов

bTV Action

19:45 Карабах – Аякс, Шампионска лига

22:00 Атлетик Билбао - ПСЖ, Шампионска лига

00:30 Шампионска лига, репортажи от мачовете от деня

RING

19:45 Виляреал – Копенхаген, Шампионска лига

22:00 Бенфика – Наполи, Шампионска лига

EUROSPORT

14:45 Снукър: Shoot Out, първи кръг

19:00 Фехтовка: Гран при в Орлеан

20:45 Снукър: Shoot Out, първи кръг

тв спорт програма