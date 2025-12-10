Diema Sport
19:00 Обзор на кръга във Втора професионална лига
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
22:00 Хъл Сити – Рексъм, Чемпиъншип
Diema Sport 3
12:00 Санфрече Хирошима - Шанхай Шенхуа, Елитна Шампионска лига на Азия
14:15 Персиб Бандунг - Банкок Юнайтед, Шампионска лига на Азия 2
18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол
21:00 Формула 1 Токшоу
Nova Sport
12:00 Сеул - Мелбърн Сити, Елитна Шампионска лига на Азия
14:15 Селангор - Лайън Сити Сейлърс, Шампионска лига на Азия 2
MAX Sport 1
15:00 Волейбол: Прая – Орландо, световно клубно първенство, жени
18:30 Волейбол: Жетису - Алианца Лима, световно клубно първенство, жени
22:00 Волейбол: Конелиано – Замалек, световно клубно първенство, жени
MAX Sport 2
20:00 Волейбол: CEV къп: Левски – Фридрихсхафен
02:30 НХЛ: Чикаго Блекхоукс - Ню Йорк Рейнджърс
MAX Sport 3
18:00 Баскетбол, Еврокупа: Бахчешехир Истанбул - Клуж-Напока
MAX Sport 4
19:00 Волейбол - Шампионска лига: Варта Заверче - Жешов
bTV Action
19:45 Карабах – Аякс, Шампионска лига
22:00 Атлетик Билбао - ПСЖ, Шампионска лига
00:30 Шампионска лига, репортажи от мачовете от деня
RING
19:45 Виляреал – Копенхаген, Шампионска лига
22:00 Бенфика – Наполи, Шампионска лига
EUROSPORT
14:45 Снукър: Shoot Out, първи кръг
19:00 Фехтовка: Гран при в Орлеан
20:45 Снукър: Shoot Out, първи кръг