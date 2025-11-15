БНТ
19:00 Турция - България, квалификация за световно първенство
Diema Sport
15:30 Дневник НБА
16:30 Янтра – Дунав, Mr. Bit Втора лига
19:00 Лихтенщайн – Уелс, квалификация за световно първенство
21:45 Босна и Херцеговина – Румъния, квалификация за световно първенство
Diema Sport 2
19:00 Кипър – Австрия, квалификация за световно първенство
21:45 Швейцария – Швеция, квалификация за световно първенство
00:00 НБА: Кливланд Кавалиърс - Мемфис Гризлис
Diema Sport 3
16:00 Казахстан – Белгия, квалификация за световно първенство
19:00 Грузия – Испания, квалификация за световно първенство
21:45 Гърция – Шотландия, квалификация за световно първенство
00:15 Дневник: Квалификации за световно първенство
03:00 Бокс: Рафаел Еспиноса - Арнолд Хегай
Nova Sport
10:30 Сувон - Токио Верди, Шампионска Лига на Азия за жени
14:30 Негоян – ИСПЕ, Шампионска Лига на Азия за жени
19:30 Джилингам - Кроули Таун, Лига 2 на Англия
21:45 Словения – Косово, квалификация за световно първенство
MAX Sport 1
13:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино
15:30 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино
19:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино
21:30 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино
MAX Sport 2
19:00 Волейбол - efbet Супер Волей: Левски – Монтана
22:30 Cage Warriors 196: Галавечер от Лондон
05:00 UFC 322: Махачев срещу де ла Мадалина
MAX Sport 3
11:00 Moto GP: Втора тренировка за Гран при на Валенсия
11:50 Moto GP: Квалификация за Гран при на Валенсия
13:40 Moto 3, Moto 2: Квалификация за Гран при на Валенсия
16:00 Moto GP: Спринт за Гран при на Валенсия
00:00 НХЛ: Флорида Пантърс - Тампа Бей Лайтнинг
MAX Sport 4
09:00 Голф: DP World Tour Championship
22:00 Расинг – Гранада, Ла Лига 2
EUROSPORT
10:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, I манш, слалом, жени
13:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, II манш, слалом, жени
15:00 Колокрос: Суперпрестиж лига, Мерксплас
21:05 Фигурно пързаляне: Гран При в САЩ, кратка програма, танцови двойки
22:40 Фигурно пързаляне: Гран При в САЩ, волна програма, спортни двойки
EUROSPORT 2
09:15 Триатлон: PTO Тур в Дубай
18:30 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип