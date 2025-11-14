Diema Sport

20:25 Дневник НБА

21:45 Хърватия - Фарьорски острови, квалификация за световно първенство

Diema Sport 2

21:45 Полша – Нидерландия, квалификация за световно първенство

Diema Sport 3

19:00 Финландия – Малта, квалификация за световно първенство

21:45 Люксембург – Германия, квалификация за световно първенство

00:15 Дневник: Квалификации за световно първенство

Nova Sport

21:45 Словакия - Северна Ирландия, квалификация за световно първенство

MAX Sport 1

12:30 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино

15:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино

19:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино

21:30 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино

MAX Sport 2

21:45 Баскетбол, Евролига: Реал Мадрид - Панатинайкос

02:00 НХЛ: Торонто Мейпъл Лийфс - Лос Анджелис Кингс

MAX Sport 3

21:45 Баскетбол, Евролига: Париж - Валенсия

MAX Sport 4

09:00 Голф: DP World Tour Championship

18:00 Баскетбол, Евролига: Дубай – Жалгирис

21:30 Баскетбол, Евролига: Олимпия Милано – Олимпиакос

EUROSPORT 2

20:00 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип

тв спорт програма