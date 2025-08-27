А ко искате да останете живи след лятната си почивка, по-добре не ходете на този плаж, предупреждават испанците.

Те не само предупреждават, че е смъртоносно опасен, но направо го затвориха.

Причината за крутите мерки е невиждано нашествие на потенциално смъртоносни морски създания „син дракон“, които се разпространяват в Коста Бланка.

Опасното същество продължава да се разпространява из страната.

Синият дракон жили фатално, предупреждават специалистите. Иначе симпатичните сини дракончета са видени на плажа Ла Кантерия в Орсола, на популярния ваканционен остров Лансароте, което принуди плажа да бъде временно затворен тази седмица. 

През лятото по крайбрежието на Лансароте са регистрирани няколко наблюдения на морски охлюви, известни още като Glaucus atlanticus.   

Това се случва, след като на туристите беше забранено да влизат във водата по целия седемкилометров участък от испанската Коста Бланка.

В сряда по плажовете в община Гуардамар дел Сегура, северно от Торевиеха, бяха развети предупредителни флагове след появата на така наречените сини дракони, които носят наименованието „най-красивият убиец в океана“. 

Видът се храни с отровните клетки на същества като смъртоносния португалски "човеколов", съхранявайки ги в тялото си в концентрирани дози.

След това рециклира отровата, което му позволява да парализира плячка 300 пъти по-голяма от собствения си размер. 

Този процес концентрира токсин, което прави отровата на синия дракон много по-силна от тази на плячката му. Ако някой докосне или стъпи върху съществото, то може да освободи тези жилещи клетки в кожата.

Типичните симптоми на ужилването на синия дракон включват гадене, болка, повръщане и в някои случаи опасни алергични реакции.

Въпреки че повечето ужилвания не са смъртоносни, те могат да бъдат фатални за хора с тежки алергии, деца или хора със сърдечни или респираторни заболявания. Особено опасно е да ви ужили многократно. 

Местната управа призовава за „изключителна предпазливост“ и помоли плажуващите да избягват да докосват животните и да се обадят на полицията или спасителната служба, ако бъдат забелязани.

„Ако това животно ви ухапе, препоръчително е да полеете солена вода върху мястото, да сложите студена кърпа и да отидете в спасителния център на плажа“, добавиха те.

В сряда кметът на Гуардамар дел Сегура Хосе Луис Саес потвърди заповедта за забрана на морето.

В публикация в X той написа: „Червен флаг на плажовете на Гуардамар.“

Къпането е забранено след появата на два екземпляра от Glaucus atlanticus, известен като Синия дракон, на плажа Вивърс.

Той добави: „Напомняме на хората, че въпреки яркия и поразителен цвят и малкия му размер от 1,5 инча, те трябва да стоят далеч от това животно заради жилото му.“

Кметството на Гуардамар дел Сегура е започнало превантивна операция за откриване на евентуални екземпляри, носени от океанските течения.

Служителите на кметството следят отблизо развитието на ситуацията и ще информират хората за различните мерки, които ще бъдат предприети.

„Ако видите едно от тези същества, не го докосвайте, дори с ръкавици, а уведомете спасителите и другите власти.Засега и до второ нареждане къпането в морето е забранено.“  

Въпреки предупрежденията обаче, явно и чужденците са като българите, след като плажът Виверс, естествен участък от брега южно от река Сегура и северно от плажа Ла Бабилония, е бил пълен с хора.

Сините дракони рядко се срещат в Средиземно море и обикновено живеят в по-тропическите условия на Атлантическия, Тихия и Индийския океан.

*Източник: Daily Mail, GBNews, The Independent

