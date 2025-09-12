С евернокорейци предават „писма за лоялност“ на Ким Чен Ун на масови пропагандни митинги.

Нови, невероятни кадри от изолираната нация, придружени от медийни кадри отвътре, показват как местните жители се събират масово по градските площади, за да заявят любовта си към своя възвишен лидер.

Според одобрения от Ким Чен Ун вестник „Пхенян Таймс“, събитието е било в чест на 80-годишнината от основаването на Корейската работническа партия и 77-годишнината от независимостта на Северна Корея.

В различни градове присъстваха служители от „регионални партийни, властови и икономически организации, организации на трудещите се, промишлени предприятия, ферми и университети, трудещи се, младежи и студенти. Това беше моментът, в който висши служители прочетоха „писма за лоялност към Ким Чен Ун“, последвани от „речи за полагане на клетва“.

Те казаха, че хората на събитията в провинциите Северен Хванхе, Джаганг и Кангуон са написали писма, за да „отразят безграничното си уважение към този, който е прославил партията като истинска партия на народа, напълно подкрепяна и ползваща се с доверието на трудещите се маси“.

И сякаш това не беше достатъчно странно, хората в Южен и Северен Хамгьонг и Рянган хвалят Чен Ун, защото, твърдят те, той „е поставил славата и престижа на независима сила на най-високо ниво и е поставил началото на нова ера на цялостно развитие на социализма и нова ера на съзидание и трансформация на тази земя със своите изключителни идеи, изключително лидерство и неуморна преданост“.

Писмата били предадени на „щафетен екип“, който веднага заминал за Пхенян, за да предаде любовните декларации на лидера.