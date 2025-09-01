Н ай-малко двама души загинаха, а осем полицаи от Кения пострадаха при инцидент с две бронирани машини в столицата на Хаити, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официални представители.
Въоръжени мъже щурмуваха офиси на ООН, отвлякоха служители!
Едната от жертвите и всички ранени са били част от мисията на ООН за борба с бандите в размирната карибска държава. Другият загинал е цивилен, пише в изявление на говорител на мисията.
Трима от ранените са в тежко състояние и са откарани в съседната Доминиканска република за лечение, съобщиха властите.
Случаят е от снощи и се е разиграл в покрайнините на столицата Порт о Пренс. Говорителят заяви, че са се сблъскали две бронирани машини, едната от които е била теглена поради повреда, предаде БТА.
С това общият брой на загиналите кенийски полицаи в Хаити от началото на мисията преди повече от година става трима. Един бе убит при атака от страна на банда, а друг остава в неизвестност и се предполага, че е мъртъв.